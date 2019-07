Oud-renner Rob Harmeling: ‘Het podium? Yates, Bernal en Pinot. In die volgorde’

VIDEOHELLENDOORN - Rob Harmeling (54) is normaal gesproken niet vies van een beetje chauvinisme. Maar nu Tom Dumoulin ontbreekt in de Tour, is de winnaar van een etappe in 1992 iets gereserveerder. Steven Kruijswijk gaat de Tour niet winnen, verklapt de Hellendoorner alvast.

Het is midden in het gesprek als Harmeling zich opwindt. De Hellendoorner baalt van de ontwikkelingen bij Team Sunweb, de Duitse ploeg met Twentse roots. „Het ontbreekt ze aan een mental coach”, meent Harmeling.

Hij refereert aan de uitspraken van Australiër Michael Matthews, die voor de camera’s van de NOS openlijk zijn twijfels uitte over zijn eigen kunnen. De Australiër, normaal gesproken één van de snelste mannen in het peloton, had niet getraind voor zijn eindsprint. Want Sunweb gooide alle ballen op Tom Dumoulin. En die haakte af...

Verkeerde instelling?

„Met zo’n instelling ga je het niet redden”, aldus Harmeling over Matthews’ teksten. „Zonder Dumoulin is de ploeg onthoofd. Sam Oomen had ik durven opschrijven voor een top 10-plek. Maar ook hij is er niet bij.”

Dus zoekt de oud-wielrenner naar andere renners die deze maand moeten presteren in Frankrijk. En zoals het de ietwat chauvinistische Harmeling betaamt, kijkt hij daarbij eerst naar de Nederlanders. „Ik hoop echt dat Steven Kruijswijk top 5 rijdt en een etappe pakt”, zegt Harmeling aan zijn tuintafel in Hellendoorn. Is dat niet wat voorzichtig voor iemand die vorig jaar al vijfde werd? „Natuurlijk moet hij voor het podium gaan, maar...”

Harmeling ziet grotere kanshebbers op het geel in Parijs. Zijn verwachte top 3? „Eén: Adam Yates, twee: Bernal, drie: Pinot. Adam Yates wint de Tour. Hij heeft een goede ploeg voor de ploegentijdrit, de individuele tijdrit is relatief kort en er zijn een aantal ‘gemene’ bergetappes.”

En juist daarin ziet hij de Brit uitblinken. „Al kan het ook zomaar Pinot op één en Kruijswijk op twee worden hoor”, oppert Harmeling nog, om zichzelf daarna snel te corrigeren. „Kruijswijk heeft in de bergen te weinig ondersteuning.”

Geen fiducie in Thomas

In de winnaar van 2018 heeft Harmeling geen vertrouwen. „Geraint Thomas is niet zo fit als vorig jaar. Die gaat dit jaar geen top 10 rijden. Hij viel in de voorbereiding (in de Ronde van Zwitserland, red.), dat is vaak geen goed teken. Een valpartij ligt vaak aan de renner zelf. Kan te maken hebben met een gebrek aan conditie.”

Buiten Adam Yates, Egan Bernal, Thibaut Pinot en Steven Kruijswijk ziet Harmeling Jakob Fuglsang een goed klassement rijden. De Deen van Astana presteert al een jaar lang op hoog niveau. „En hij blijft de rest van het jaar goed rijden en gaat een etappe winnen”, haakt Harmeling in. Een heel jaar goed zijn, kan dat? „Ja, maar dan gaat ie dat volgend jaar bekopen.”

Twee favorieten voor bergtrui

Andere zekerheden voor je Lezerstourploeg volgens Harmeling: de Fransen Julian Alaphilippe en Warren Barguil. „Voor beiden geldt: als ze goed zijn, dan vliegen ze erin. Beiden zijn kandidaten om de bergtrui te winnen. En als je de bergtrui wint, ben je ook een top 10-kandidaat.”

Alaphilippe fietst het hele jaar al geweldig. Hij won onder meer heuvelachtige eendagswedstrijden Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. „Maar let ook op Barguil”, zegt Harmeling, „die heeft zijn klimmersbenen teruggevonden.”

Bij de sprinters lijkt het op voorhand minder moeilijk kiezen voor de deelnemers aan de Lezerstour. „Maar”, waarschuwt Harmeling, „Cavendish (mits die wordt geselecteerd door zijn ploeg, red.) en Greipel; dat is niet meer. Ik neem ze zelf denk ik niet in mijn ploeg op.”

Italiaan met revanchegevoelens

De nieuwe spurtbommen heten Dylan Groenewegen, Elia Viviani en Caleb Ewan. „Groenewegen pakt drie etappes, inclusief de laatste in Parijs. Ewan wint er vast ook één en Viviani wil revanche na zijn teleurstellende Giro.”

Meedoen aan de Lezerstour? Schrijf je dan nu in!