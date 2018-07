Pauwels verlaat Tour met elleboogbreuk

De 34-jarige Belg zat in enkele etappes in de Tour de France in een kopgroep en was ook zondag vooruitgesprongen. Uiteindelijk kon hij zich niet mengen in de strijd voor de eerste plaatsen. De Deen Magnus Cort Nielsen won, Bauke Mollema werd derde. Ondanks zijn val in de slotfase kwam Pauwels toch nog als 22e over de finish in Carcassonne.