Peter Sagan wéér tweede: nu evenveel zeges als tweede plaatsen

Sagan werd in de openingsrit van de Tour verslagen door Mike Teunissen (Jumbo-Visma), waardoor hij weer een tweede plek kon toevoegen aan zijn palmares. Op de indrukwekkende erelijst van Sagan staan zeges in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem (drie keer) en elf (!) ritten in de Tour de France.



Maar toch baalt Sagan ook meer dan eens. Zo veel zeges, maar dus exact net zo veel tweede plaatsen. Vorig jaar nog in de Vuelta: Sagan werd liefst vier keer tweede in een rit, maar wist zijn handen niet in de lucht te steken tijdens de Spaanse grote ronde. Ook in Tirreno-Adriatico van 2018 eindigde Sagan meermaals als tweede: in zeven etappes werd de Slowaak drie keer tweede en won hij niét.