Ploeg van Chris Froome krijgt wildcard voor Tour de France, deze 22 teams doen mee

Met video's Ritzege én gele trui Marianne Vos in chaotische etappe Tour de France Femmes: ‘Een beetje gek, maar heel mooi’

Marianne Vos heeft de tweede etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven én de gele trui veroverd. Het peloton reed vandaag over 135 kilometer van Meaux naar Provins. De etappe was vrij vlak, maar de wind en flink wat valpartijen zorgden voor een chaotisch koersverloop.

25 juli