Ploegleider hoopt op vuurwerk: ‘Kracht van Kruijswijk ligt in de laatste week’

Simon Yates was vanmiddag de winnaar in de meeslepende vijftiende etappe, waarin Kruijswijk zijn derde plek in het algemeen klassement vasthield. Maassen was dik tevreden over het optreden van zijn kopman. ,,Er was een steeds wisselende situatie”, analyseerde hij bij de NOS. ,,Hij stond even onder druk, maar heeft zich goed herpakt. Uiteindelijk mogen we dik tevreden zijn.”

Bekijk hier de reactie van Kruijswijk na afloop bij ‘In Het Wiel’:

Maassen denkt dat er best nog mooie dingen mogen worden verwacht van Kruijswijk. ,,Zijn kracht ligt in in de laatste week, dus laten we hopen dat hij zijn niveau vasthoudt.” Ook over de rest van Jumbo-Visma was Maassen zeer te spreken. ,,We waren weer prima en zaten waar we moesten zitten. We hebben onze verantwoording genomen. Morgen is een rustdag en dinsdag wordt het sprinten, dus dat kon ook wel.”

Al met al vond Maas het een interessante etappe. ,,Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, dus de laatste week wordt ontzettend spannend. Het was de eerste keer dat we de gele trui (Julian Alaphilippe, red.) zagen kraken. Hij was zo sterk bezig, dat het leek alsog hij de Tour ging winnen. Dat kan nog steeds, maar na vandaag denk je: Thibaut Pinot is op dit moment de nummer één. Het kan alle kanten nog op, dat is mooi. Het wordt een spannende slotweek", zo herhaalde hij ter afsluiting.