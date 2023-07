Ploegleider keihard voor Caleb Ewan na opgave in Tour de France, zaakwaarnemer reageert: ‘Walgelijk’

Caleb Ewan is vrijdag afgestapt in de Tour de France. De Australische sprinter is daarmee de tiende wielrenner die de Franse rittenkoers dit jaar voortijdig verlaat. Zijn ploegleider Stéphane Heulot kon zijn opgave niet waarderen en uitte harde kritiek. ,,Als je zomaar opgeeft is wielrennen misschien geen sport voor jou.” De zaakwaarnemer van Ewan, Jason Baker, reageerde op de uitspraken van Heulot. ,,Walgelijk om zo te spreken over een wielrenner die zijn ploeg de afgelopen jaren zo veel gegeven heeft.”

De 29-jarige en 1,67 meter lange Ewan, die rijdt voor de Belgische ploeg Lotto Dstny, slaagde er door de hegemonie van de Belg Jasper Philipsen niet in om een etappe te winnen. Hij stond 163ste in het algemeen klassement, op bijna drie uur achterstand van de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. In Bayonne werd Ewan derde, een dag later finishte hij als tweede in Nogaro.



Lotto Dstny zag eerder de Italiaan Jacopo Guarnieri uitvallen en vervolgt de Tour met zes renners.

De Australische sprinter worstelde deze Tour vooral bergop en voelde zich niet goed genoeg om de ronde uit te rijden. Stéphane Heulot, CEO van Lotto Dstny, is na de opgave spijkerhard voor zijn kopman. ,,Caleb had kritiek op alles en iedereen, terwijl zijn eigen sprint beneden peil was.”



Heulot bouwde voor deze Tour een hele ploeg rondom de Australiër. De ploegleider nam na de opgave tegenover de Belgische krant Het Nieuwsblad geen blad voor de mond. ,,We lieten een aantal renners op hem wachten. Op het moment dat Caleb bij zijn ploeggenoten kwam, geeft hij gewoon op. Dan heb je geen respect voor je team.”

Volgens Heulot ontbrak het Ewan volledig aan motivatie. ,,Hij had op alles en iedereen kritiek. Op de ploeg, zijn ploeggenoten, de staf, de directie, het hield niet op. Hij wilde meer steun en vond dat zelfs Maxim van Gils voor hem moest werken. Belachelijk, dat heb ik hem ook gezegd. Zijn sprint was zelf beneden alle peil, dat had niets met zijn vorm te maken, maar alles met andere zaken.”

,,Als je als renner een bepaalde status hebt en zo’n salaris verdient, dan mag er ook iets van jou verwacht worden, toch? We hebben alles voor hem gedaan. En dan dit? Een renner heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Een echte kampioen reageert na kritiek met zijn benen, die geeft niet zomaar op. Als je dat wel doet, dan is wielrennen misschien geen sport voor jou.”

Zaakwaarnemer Ewan: ‘Walgelijk’

Het uitvallen van Ewan leidde tot irritatie bij het management van Lotto Dstny. De zaakwaarnemer van de Australische wielrenner was dan weer totaal niet te spreken over de kritiek van Heulot. ,,Walgelijk om zo te spreken over een wielrenner die zijn ploeg de afgelopen jaren zo veel gegeven heeft”, zei Jason Baker bij Cycling Weekly.



,,Ik heb twee keer met Caleb gesproken”, aldus Baker. ,,Hij is er behoorlijk kapot van. Het is bijzonder teleurstellend. Bij de ploeg spreken ze over de ‘mindset’ van Caleb. Het is heel gevaarlijk om iemands geestelijke gezondheid op zo’n manier in twijfel te trekken. Heulot is Caleb zijn excuses verschuldigd.”



