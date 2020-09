Podcast | Etappe 11: ‘Het wordt een saaaaaaaaaie dag’

Kanshebber Bol: ‘Het wordt een nerveuze etappe, waaiers liggen op de loer’

8 september Heel veel kansen krijgt Cees Bol niet meer om een etappeoverwinning in de Tour de France te boeken, maar vandaag wel. De kopman van Sunweb finishte al als tweede en derde en gaat vandaag in de 168,5 kilometer lange etappe naar Île de Ré de strijd aan met onder anderen Sam Bennett en Caleb Ewan. ,,Of ik de rit van vandaag heb omcirkeld op de kalender? Nee, ik bekijk het van dag tot dag.”