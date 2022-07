Podcast | Etappe 13 de Vooruitblik: 'Er hing een dikke wolk van ruften in de kamer'

Met video Wout van Aert gaat ‘genieten’ van tweede dagsucces in Tour de France: ‘Ik wachtte op dat moment’

Wout van Aert boekte in Lausanne zijn tweede dagzege in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma was op het slotklimmetje van de achtste etappe te sterk voor de concurrentie. In de groene trui mocht hij juichen. ,,Het was een mooie kans om veel punten te pakken voor het puntenklassement", aldus Van Aert in het flashinterview.

9 juli