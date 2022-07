Podcast | Etappe 3 De Vooruitblik: ‘We rijden bijna naar Duitsland’

'Gele’ Wout van Aert wéér tweede: ‘Ik dacht dat ik ging winnen, maar toen kwam Jakobsen voorbij’

Met een luide vloek kwam hij over de finish, net als een dag eerder moest Wout van Aert het in de tweede etappe van de Tour de France doen met de tweede plek. Achter Fabio Jakobsen dit keer. Wél mag de Belg van Jumbo-Visma morgen in de gele trui van start gaan.

