Podcast In Het Wiel | Vooruitblik Etappe 15: ‘Wie de bolletjestrui wint? Virenque!’

Voorbeschouwing 15de etappe Tour de France 2023 | Rustdag is in zicht, maar niet voordat er nog flink moet worden geklommen

De rustdag is in zicht. De sprinters kunnen niet wachten, maar voordat het zover is moet er nog flink geklommen worden. De vijftiende etappe in de Tour de France finisht bergop en kan vlak voor de vrije maandag nog voor flinke verschillen in het klassement zorgen.