Podcast In Het Wiel | ‘Was dit de Vorentscheidung?’

Direct spektakel verwacht in Tour de France: dit staat de renners de eerste dagen te wachten

De Tour de France 2023 is van start gegaan. De 176 deelnemers mogen direct flink aan de bak, want het openingsweekend óógt op papier niet alleen zwaar, maar ís het ook. Dit staat de renners in de eerste twee etappes op Spaanse bodem te wachten.