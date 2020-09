Pogacar afgebeeld op Burj Khalifa in Dubai

Porte in de wolken met podiumplek: ‘Dit is een droom’

20 september In de schaduw van de machtsgreep van Tadej Pogacar op de voorlaatste dag van de Tour de France was het ook voor Richie Porte een bijzondere dag. De Australiër van Trek-Segafredo belandde door een goed optreden in de individuele tijdrit op de derde plaats in het algemeen klassement. ,,Dit is een droom”, vertelde de 35-jarige Porte, die zondag naast de Slovenen Pogacar en Primoz Roglic (tweede) op het podium staat in Parijs.