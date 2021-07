Pogacar met mooi eerbetoon aan zijn landgenoot Roglic

Zeeman lovend over Vingegaard: ‘Als je tweede bent in de Tour ben je status talent voorbij’

14 juli De ploegleiding van Jumbo-Visma wist al wel dat het met Jonas Vingegaard een bijzonder getalenteerde ronderenner in huis had. ,,Eentje die in de toekomst een hoofdrol in grote rondes kan gaan spelen”, herhaalde ploegleider Grischa Niermann woensdag na de zeventiende etappe in de Tour de France eerdere prognoses.