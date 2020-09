Pogacar wint bij debuut: ‘Was al blij geweest met laatste plaats’

Het was een afsluiting van een Tour die herinneringen opriep aan het duel tussen de Laurent Fignon en Greg Lemond. In 1989 ontnam de Amerikaan zijn Franse rivaal op de slotdag in een tijdrit de gele trui. Met dank aan nieuwe technieken zoals het monteren van een triatlonstuur. Pogacar deed zijn kunstje op de voorlaatste dag met gelijke middelen als zijn landgenoot Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma begon met een voorsprong van 57 seconden, maar zijn negen jaar jongere opponent was een klasse apart. Met het geel om de schouders bereikte hij zondag de Champs-Élysées, waar de Iers Sam Bennett de ritzege pakte.



,,Het is ongelooflijk”, vond ook Pogacar zelf na de slotrit in Parijs. De renner van UAE Team Emirates, een team dat de dragende krachten Fabio Aru en Davide Formolo al vroeg in de Tour kwijtraakte, had al lang vrede met zijn tweede plaats in het eindklassement. ,,Zelfs met de laatste plaats was ik nog blij geweest, maar dit is echt het mooiste van het mooiste. Ik kan het gevoel niet met woorden beschrijven. Heel veel respect naar alle andere renners, volgens mij zijn ze vandaag allemaal wel langsgekomen om me te feliciteren.”