Pogacar ziet nu al kansen in Tour de France, Lefevere zegt niets over deelname Remco Evenepoel

,,Ik ben supergemotiveerd om de Tour weer te winnen. Het is een mooie route, met meteen in Baskenland al een paar pittige etappes en kort daarna de Pyreneeën”, zei de 24-jarige Pogacar, met een geschat jaarinkomen van ongeveer 7 miljoen euro naar verluidt de best betaalde wielrenner ter wereld. Hij liet weten meteen na de winter in de Pyreneeën te zullen gaan trainen.

Pogacar was aanwezig bij de presentatie in Parijs. Vingegaard ontbrak daar omdat hij een door Tourorganisator ASO georganiseerd criterium in Singapore rijdt.

Pogacar pakte bij zijn eerste Tourzege de gele trui op de voorlaatste dag af van zijn landgenoot Primoz Roglic. Het jaar erop vormde een sterk optreden aan het einde van de eerste week de basis voor zijn tweede eindzege. ,,De eerste week is zwaar”, keek hij vooruit naar volgend jaar. ,,Maar de laatste week is nog veel zwaarder. Ik ben een renner die graag aanvalt, maar in de Tour moet je soms iets behoudender rijden.”

Remco Evenepoel

Volgens Patrick Lefevere, manager van de Belgische wielerploeg Quick-Step - Alpha Vinyl, is nog lang niet besloten of Remco Evenepoel volgend jaar zijn debuut maakt in de Ronde van Frankrijk. De kersverse wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Spanje was niet aanwezig bij de presentatie van het Tourschema in Parijs. ,,Ik kan nog niets zegen omdat ook ik vandaag pas voor het eerst het routeschema zie”, hield Lefevere zich op de vlakte.

Volledig scherm Route en etappeschema van de Ronde van Frankrijk 2023. © ANP

Donderdag bleek in ieder geval dat het zeker geen Tour voor tijdrijders is, met maar één lastige race tegen de klok aan het begin van de derde week. De Giro d’Italia, met heel wat meer tijdritkilometers, lijkt daarom meer geschikt voor de 22-jarige Belg. ,,Er wordt door de media te veel nadruk gelegd op de tijdritten”, vindt Lefevere. ,,Er zijn nog heel wat andere ritten. Remco heeft dit jaar in de Vuelta bewezen dat hij de anderen bergop kan lossen en een bergetappe kan winnen. Het hoeft niet altijd in tijdritten te gebeuren.”

Tourbaas Christian Prudhomme ziet Evenepoel graag aan de start staan, begin juli in Bilbao. ,,We kijken uit naar zijn komst, welk jaar hij ook kiest”, zei de Fransman.

