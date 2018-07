Politieagent was boosdoener bij 'foute' tijdsregistratie Dumoulin

,,Het is meteen rechtgezet", reageert Guillaume Kleszcz van tourorganisator ASO bij de Belgische sportzender Sporza. ,,Er was op zich geen probleem met de tijdsregistratie en de grafiek die op tv te zien was. Een politieman is over de finish gewandeld tussen de aankomst van Froome en Dumoulin en dat is meteen daarna rechtgezet."



De tijdsregistratie reageert blijkbaar ook als iemand anders dan een wielrenner de finish overschrijdt. De agent besloot vlak voordat de viervoudig Tourwinnaar de de lijn zou passeren, over de witte streep te stappen. Hierdoor stopte de klok vlak voor Froome arriveerde. ,,Daarom is er een automatisch systeem om dat te corrigeren. Dat is ook de reden dat de tijd van Dumoulin meteen daarna in het groen verscheen", zegt Kleszcz.



Ook de Nederlandse commentator Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot zagen het in eerste instantie niet en ook Dumoulin zelf was verbaasd dat hij toch won. Maar alles is volgens het boekje gegaan volgens de ASO.