Poll: Hoort een kasseienrit thuis in de Tour?

Lezerstour Winkel­horst met kleine voorsprong bergen in

17:53 ENSCHEDE - René Winkelhorst nam woensdag de leiding in de Lezerstour, liep zaterdag wat verder uit op de concurrentie, maar de inwoner van Neede gaat met een marge van twee punten de bergen in met zijn team. De nieuwe runner-up Suzanne Veldhuis uit Tubbergen liep in de kasseienrit naar Roubaix maar liefst negentien punten in op de leider in het klassement. Dat was ook goed voor een vijfde plek in de daguitslag, waarin Sam Schutten uit Rijssen tekende voor de winst.