Porte wordt vader tijdens de Tour: ‘Het mooiste geschenk wacht op me in Parijs’

Adam Yates nieuwe drager gele trui na tijdstraf Alaphilip­pe

3 september Julian Alaphilippe eindigde in de vijfde etappe van de Tour de France 'gewoon’ in het peloton, maar de Franse klassementsleider kreeg een tijdstraf van twintig seconden vanwege het aannemen van een bidon in de laatste twintig kilometer en moet zijn gele trui afstaan aan Adam Yates.