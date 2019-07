Profrenner Lammertink uit Reutum ziet Aru in Tour verrassen en twijfelt over Bernal

LezerstourREUTUM - Zijn eigen ploeg Roompot-Charles Cycling Team kreeg dit jaar geen uitnodiging voor de Tour de France. Maar Maurits Lammertink (28) uit Reutum is daardoor niet minder betrokken bij de koers. Integendeel. Hij speelt met een eigen team mee in de Lezerstour en deelt hier zijn tips. „Fabio Aru gaat top 10 rijden en een etappe pakken.”

Maurits Lammertink ziet net als Rob Harmeling Adam Yates als topfavoriet. Maar die status moet de Engelsman in de optiek van de Reutummer delen met een thuisrijder: Romain Bardet. Dat is even iets anders dan een renner van INEOS (voorheen Team Sky) die - voor de buitenstaander ogenschijnlijk op z’n eigen houtje - de Tour wint.

„Ik verwacht dan ook een open Tour”, zegt Lammertink, die in zijn leven één keer de Ronde van Frankrijk reed (75ste in 2017). Met een open koers bedoelt hij: kansen voor veel verschillende renners om het eindpodium te halen. „Van de top 5 van vorig jaar doen nu maar twee renners mee.”

Bernal

Oftewel: kansen voor de rest. „INEOS zal net als voorgaande jaren op kop rijden in de bergen. Maar of ze het kunnen afmaken? Ik weet niet of Egan Bernal (22) nu al drie weken lang goed kan zijn. Ja, dat was hij vorig jaar wel. Maar als knecht. Dan kun je het in de bergen nog een keer een dag rustig aan doen als je je slecht voelt. Als je voor het klassement rijdt, kan dat niet.”

Opvallend: Lammertink noemt niet de naam Geraint Thomas, samen met Steven Kruijswijk de enige renner uit de top 5 van vorig jaar die in Brussel aan het vertrek verschijnt. „Het parcours is gemaakt voor Bardet. Kruijswijk heeft een hele grote kans podium te rijden, maar ik verwacht dat Bardet en Yates bergop net even iets beter zijn.”

Wie Lammertink (nog meer) ziet verrassen? „Fabio Aru gaat top 10 rijden en een etappe pakken. En ik zou Emanuel Buchmann in je ploeg opnemen. Die gaat het goed doen in het klassement en alle bergritten.”

Flops

Flops? „Richie Porte ligt vaak op de grond en is daardoor een groot risico om op te nemen in je ploeg. Tejay van Garderen gaat het niet redden en Vincenzo Nibali schrijf ik ook niet op voor het klassement. Hij is in de Giro al tot het gaatje gegaan, het zal lastig voor hem worden om opnieuw drie weken gefocust te zijn.”

Wel of geen Wout van Aert?

Nog een tip van Lammertink: veel klassementsmannen en sprinters kiezen. „Zo’n Wout van Aert is een fantastische renner, maar het is wel de Tour. Daar wint vaak de sterkste klimmer of de beste sprinter.”

En dus niet Van Aert, denkt Lammertink. Een outsider voor de massasprints heeft hij wél: Jasper Philipsen. „Ik denk dat Alexander Kristoff de sprinter is in die ploeg, maar ik hoop dat Philipsen af en toe voor eigen kansen mag gaan.”