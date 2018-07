Quick-Step doet stap terug, nieuwe hoofdsponsor gezocht

Met de successen van Fernando Gaviria en Julian Alaphillipe staat Quick-Step deze Tour de France alweer op drie zeges, nadat in het voorjaar ook al de nodige koersen werden gewonnen. De Belgische wielerploeg presenteerde gisteren op de rustdag Maes 0,0% als nieuwe sponsor en dat bleek groter nieuws dan het in eerste instantie leek. Quick-Step doet namelijk een stap terug als hoofdsponsor en de zoektocht naar een nieuwe grote geldschieter blijkt lastiger dan gedacht voor ploegbaas Patrick Lefevere.

Gefeliciteerd met de deal met Maes. Wat betekent dit voor jullie?

,,Maes wordt geen hoofdsponsor en ze zullen ook niet in de naam van de ploeg staan, maar we zijn wel erg blij met deze deal. De komst van Maes compenseert het feit dat de sponsordeal met Quick-Step verandert. We hebben een akkoord gesloten met Quick-Step dat ze ook de komende drie jaar deel zullen uitmaken van de ploeg, maar dan in een tweede rol."

Wat betekent dat concreet?

,,Dat ik op zoek ben naar geld. Een hoofd- en naamsponsor. Quick-Step zal volgend jaar nog wel op onze wielertrui staan, maar niet meer zo groot."

Is dat verontrustend nieuws?

,,De toekomst van de ploeg is verzekerd, onder andere door de komst van Maes. De nieuwe sponsor mag zich melden, graag vandaag al, maar desnoods rijden we een jaar met onze eigen bijnaam groot op onze trui: 'The Wolfpack'."

Hoe ver sta je in de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor?

,,Zolang er niks getekend is, sta je op nul."

Zijn er contacten met mogelijke kandidaten?

,,Er zijn contacten, maar je weet nooit hoe het afloopt. Met Lidl heb ik destijds twee keer gepraat, een lunch en een vergadering, en het was rond. Met andere partijen heb ik twintig keer gepraat en leverde het niks op. Er zijn bedrijven die alleen maar nieuwsgierig zijn om te weten hoeveel dat kost, een wielerploeg."

Je zou denken dat een succesvolle ploeg als Quick-Step zichzelf verkoopt: zoveel successen in al die jaren, dat moet toch aantrekkelijk zijn?

,,Je zou het denken, maar het is veel lastiger dan iedereen denkt. In al die jaren is Maes het allereerste bedrijf dat zelf naar mij is gekomen. Ik blijf hopen, misschien kan Alaphilippe deuren openen op de Franse markt. Hij heeft het meeste charisma van alle Fransen. Hij heeft humor, hij is goedlachs en hij is een voorbeeld voor de jeugd dat je het ook kan maken als je uit een eenvoudige familie komt."

Julian Alaphilippe en Bob Jungels van Quic-Step.