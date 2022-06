Quick-Step vergeet Cavendish in te lichten over Tour-selectie, Quintana en Martin gaan voor klassement

De Tour de France moet het de komende weken doen zonder Mark Cavendish en Julian Alaphilippe. De twee toprenners van Quick-Step Alpha Vinyl ontbreken in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die vrijdag in Kopenhagen begint. Topsprinter Fabio Jakobsen staat vrijdag in Denemarken wel aan de start.

Tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe maakte gisteren pas zijn rentree in het Frans kampioenschap, nadat hij zwaar ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik. Ook kersvers Brits kampioen Mark Cavendish verschijnt niet in Denemarken aan de start en daar stond hij zelf ook enigszins van te kijken. Op Instagram liet hij namelijk weten dat hij via sociale media las dat hij niet bij de selectie zit.

„Nou, ik zag zojuist op mijn socials dat ik niet bij de Tour-selectie van Quick-Step Alpha Vinyl zit. Heel jammer dat ik mijn groene trui niet kan verdedigen en opnieuw historie kan schrijven in de mooiste koers van de wereld. Maar ik zal mijn teamgenoten elke dag toejuichen.”

Alaphilippe viel op 24 april zwaar in Luik-Bastenaken-Luik en liep een gebroken schouderblad, breuken aan de ribben en een klaplong op. Na een revalidatie keerde hij gisteren terug in koers. Op het Franse kampioenschap in Chôlet werd Alaphilippe dertiende. ,,Ik kan niet zeggen dat ik veel plezier op de fiets heb gehad”, vertelde hij achteraf. ,,Ik heb afgezien, maar het gevoel was beter dan gedacht. Dus ik ben blij.”

De acht man die door ploegleider Tom Steels zijn aangewezen, zijn: Fabio Jakobsen, Michael Mørkøv, Andrea Bagioli, Mikkel Honoré, Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, Tim Declercq en Yves Lampaert. Florian Sénéchal en Cavendish staan op de reservelijst. Jakobsen kan rekenen op de hulp van de Deen Mørkøv, de ervaren lead-outman van het Belgische team.

Quintana kopman Arkéa-Samsic

Met de Colombiaanse klimmer Nairo Quintana hoopt de Franse wielerploeg Arkéa-Samsic zo hoog mogelijk te eindigen in de Tour de France. De 32-jarige Quintana is de kopman van de procontinentale ploeg die een wildcard heeft gekregen voor de Ronde van Frankrijk. Quintana eindigde al drie keer op het podium in de Tour, maar stond in Parijs nog nooit op de hoogste trede.

De klimmer eindigde in 2013 en 2015 als tweede, in 2016 werd hij derde. Quintana reed toen nog voor de Movistar-ploeg. Sinds zijn overstap in 2020 naar Arkéa-Samsic heeft de Colombiaan de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. Hij eindigde in 2020 als 17e in de Tour, vorig jaar werd hij 28e. Quintana, in 2014 winnaar van de Giro, boekte in de Tour drie ritzeges.

„We verwachten dat Nairo de leider is en zijn verantwoordelijkheid neemt in deze Tour”, zegt ploegleider Yvon Ledanois. „Nairo heeft renners om zich heen die volledig in zijn dienst rijden.” Arkéa-Samsic hoopt dat Quintana in de bergen ook voor dagsucces kan gaan. De rest van de ploeg bestaat uit de Franse renners Warren Barguil, Maxime Bouet, Hugo Hofstetter en Matîs Louvel, Lukasz Owsian uit Polen, de Brit Connor Swift en de Belg Amaury Capiot.

Cofidis gokt op Martin

Ook Cofidis presenteerde de acht renners die vrijdag in Kopenhagen aan de Tour beginnen. Dat zijn de Franse sprinter Bryan Coquard en zijn landgenoten Victor Lafay, Guillaume Martin, Anthony Perez, Benjamin Thomas, de Spanjaard Ion Izagirre en de Duitsers Simon Geschke en Max Walscheid. Martin (29) was vorig jaar op de achtste plaats de beste Fransman in het eindklassement van de Tour.

