Quiz: Weet jij wat alle wielersponsors doen?

Lezerstour Profrenner Lammertink uit Reutum baalt van mailtjes tijdens Tour

10 juli REUTUM - Nee, vrolijk wordt Maurits Lammertink er niet van. Geeft de profwielrenner uit Reutum deelnemers aan de Lezerstour tips over renners die zij wel of juist niet moeten opnemen in hun ploeg, bungelt hij zelf in de subleague met prominenten onderaan. Maar er was deze woensdag belangrijker wielernieuws.