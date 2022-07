Relatief vroege finish verwacht in Tour de France-rit 10 door de Alpen

Nog altijd is het wachten op de eerste col van buitencategorie in deze Tour. Vanaf morgen zal dat register ruimschoots bediend worden, vandaag zijn de beklimmingen nog altijd doenbaar. De drie cols in het eerste deel van de etappe mogen qua stijgingspercentages nauwelijks een naam hebben. De slotklim evenmin, hoewel deze met een lengte van liefst 19,2 kilometer een sloper kan zijn.



Waar de ritten de afgelopen dagen rond 17.30 uur finishten, moet vanmiddag de tv wat vroeger worden aangezet. De renners gaan om 13.30 uur van start en als ze een beetje doortrappen komt rond 16.55 uur de winnaar over de meet. Het wordt de komende dagen erg warm in Frankrijk. Met een temperatuur van 27 graden is het nog altijd erg aangenaam in finishplaats Megève.



De sprintzeges van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen waren schitterend, maar zodra er beklimmingen op het menu staan spelen de Nederlanders deze Tour een bijrol. Komt daar vandaag verandering in? Is Mathieu van der Poel over het dode punt heen? Heeft Bauke Mollema nog last van zijn keel? Deze rit lijkt voor beide mannen uiterst geschikt voor een plek in de vroege vlucht.