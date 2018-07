Renners moeten twee keer over Mûr de Bretagne

Lezerstour Te Wierik: 'Pelupessy was mijn eerste mikpunt'

11 juli HENGEVELDE - Mike te Wierik komt gestaag opzetten in de stand van de Lezerstour. De voetballer van FC Groningen zag tot zijn genoegen dat hij zijn oud-ploeggenoot van Heracles Joey Pelupessy alvast voorbij gestoken was. "Hij was mijn eerste mikpunt. Ik had al door dat ik aan het inlopen was op hem. Hem achter me laten was het eerste doel, maar ook de rest wil ik graag inhalen. Want ik wil altijd wel graag winnen."