Richard Pot loopt uit in Lezerstour, nog alles om voor te spelen in laatste etappes

Richard Pot behoudt de gele trui in de Lezerstour en wist zijn voorsprong zelfs een klein stukje uit te bouwen. Zijn nieuwe directe belager is Gerrit Schutten, die Hidde Seyger voorbij is. De verschillen zijn echter klein en van de laatste drie etappes lijken er twee op het lijf geschreven van de nog overgebleven sprinters in het peloton. Met een tijdrit op zaterdag kan er in het klassement van de Lezerstour nog genoeg veranderen.