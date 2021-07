Ritwinnaar Mohoric baart opzien met ‘Armstrong-gebaar’: ‘Of iedereen zijn bek wil houden’

Mohoric, voor de tweede keer succesvol in deze Tour, deed met zijn rechterhand alsof hij zijn mond dichtritste. Een gebaar dat eerder door Lance Armstrong werd gebruikt om aan te geven dat zijn collega's hun mond moesten houden over doping in het peloton.

Tijdens het interview na zijn zege kreeg Mohoric de vraag wat er door zijn hoofd ging tijdens de laatste kilometer. ,,Ik dacht vooral aan eergisteravond", reageerde de Sloveen van Bahrain-Victorious, de ploeg die in hun hotel bezoek kreeg van de politie die onderzoek doet naar een dopingzaak.

,,Ik voelde me een crimineel. Aan de ene kant is het goed dat de politie hier mee bezig is. Maar ook als je onschuldig bent, is het niet leuk als mensen je hotelkamer binnenkomen en door je persoonlijke spullen gaan zoeken. Het is niet leuk als ze je telefoon pakken en de foto's van je familie gaan bekijken. Natuurlijk hebben ze niks gevonden, maar ik ben teleurgesteld in het systeem.”

Zoals gezegd, het gebaar deed aan Armstrong denken. Filippo Simeoni had aan het begin van deze eeuw het verband gelegd tussen Michele Ferrari, de dokter van de Amerikaan, en doping. En dat beviel Armstrong niet.

Toen Simeoni in de Tour van 2004 in een kopgroep zat, reed hij er in zijn gele trui naartoe. Daar aangekomen maakte hij duidelijk de groep pas te laten gaan als Simeoni dat ook zou doen. Omdat het tempo in het peloton werd opgevoerd en zijn vluchtgenoten niet blij waren met de situatie, luisterde de Italiaan uiteindelijk en terug in het peloton maakte Armstrong het veelbesproken gebaar. Het is nog niet duidelijk of Mohoric bekend is met deze actie.

Pogacar kent rustige dag

Voor Tadej Pogacar was het vrijdag in de Tour de France een relatief rustige etappe na de zware ritten in de Pyreneeën. De geletruidrager uit Slovenië kan zich met een veilige marge van ruim vijf minuten op de Deen Jonas Vingegaard zonder al te grote druk voorbereiden op de tijdrit van zaterdag. ,,Mijn benen voelen nog zwaar aan van de rit van gisteren”, zei Pogacar. ,,Voor de tijdrit zullen we zien hoe ik wakker word. Ik heb het parcours verkend en het is een hele snelle, niet al te moeilijke tijdrit. Ik houd er wel van.”



Aan het begin van de rit van vrijdag waren er verschillende valpartijen waarbij ook te zien was hoe Pogacar de controle nam. ,,Het is niet leuk om de etappe zo te beginnen, we hebben het peloton rustig gehouden tot na de tussensprint. Toen ging het in volledige aanvalsmodus. Pas nadat duidelijk was dat de kopgroep weg was, werd het weer rustig.”



Vooraf aan de etappe stond de geletruidrager op het podium met wielerlegende Eddy Merckx. ,,Om op het podium te staan naast een hele grote wielerheld is heel bijzonder. Ik zie mezelf niet als een wielerheld, maar ik hoop kinderen te inspireren om op te fiets te stappen en ervan te genieten zoals ik doe.”

