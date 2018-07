Rob Harmeling: "Heb misschien te veel met mijn hart gekozen'

De Nijverdalse oud-prof vindt het niet de boeiendste Tour tot nog toe. Deze week kreeg de kijker een paar ritten voorgeschoteld die pas diep in de finale gingen boeien. "De organisatie van de Tour de France mag wel voor wat meer rock en roll zorgen. Het mag allemaal wat creatiever, ze moeten de ritten misschien wel korter maken. De renners zitten vast in een bepaald stramien, het is niet altijd even verrassend" valt hij met de deur in huis. "Maar de sprints moeten blijven, die finales zijn geweldig om te zien. De aanloop mag alleen wel wat meer spectaculair."

Klaar met Kittel

Vooraf adviseerde Harmeling - zelf ooit ritwinnaar in de Tour - de deelnemers om vooral Marcel Kittel te kiezen voor hun team. "Maar die komt niet echt uit de verf. Tot nog toe in ieder geval, maar ik zie het ook niet snel veranderen. Mijn oud-ploeggenoot Dimitri Konyshev zit in de teamleiding bij Katusha-Alpecin en heeft zich al kritisch uitgelaten over hem. Ik ken Dimitiri. Die doet dat niet snel, roepen dat Kittel zich als een egoïst opstelt, dat moet hoog zitten in de ploeg. Ook Cavendish valt me tegen. Ik denk niet dat hij zijn niveau nog haalt. Hij heeft natuurlijk veel blessures gehad en vooral op latere leeftijd, duurt het lang voordat je daar overheen bent. Maar ik vraag me sowieso af of we die nog ooit op niveau terug zien. Daarentegen maakt Dylan Groenewegen indruk, tegen zijn snelheid kan een Cavendish simpelweg niet op."

Rode lantaarn

In de prominententour staat hij momenteel negende, maar dat mag de pret niet drukken. "Als je in de Tour bent, wordt je geleefd. Ik had geen idee hoe ik ervoor stond. Maar negende is wel laag, misschien moet ik maar voor de laatste plek gaan. De rode lantaarn spreekt ook aan. Iemand moet laatste zijn he." Hij denkt dat hij niet strategisch genoeg gekozen heeft. "ik hem misschien te veel met mijn hart gekozen. Ik hoop op de aanvallen van Niki Terpstra en Robert Gesink - een beetje oranje gezind blijf ik natuurlijk - maar had misschien beter sprinters kunnen kiezen. Maar ik hoop gewoon simpelweg zondag en volgende week vrijdag NIki in de aanval te zien. En die andere Nederlanders ook te zien schitteren."