Rob Harmeling: Kittel opnieuw sprintkoning, eindzege Dumoulin

LezerstourHELLENDOORN - Rob Harmeling, stamgast in De Avondetappe bij de NOS en winnaar van een Touretappe in 1992, geeft deelnemers aan de Lezerstour tips voor hun ploeg. Dat doet hij samen met profrenner Maurits Lammertink. Harmeling richt zich vooral op de sprinters.

De Duitser Marcel Kittel - partner van Tess von Piekartz uit Ootmarsum - was in 2017 dé koning van de massasprints. Vijf keer kon hij het zegegebaar maken. Z’on overmacht van één renner verwacht Harmeling (in 1992) uit Hellendoorn dit jaar niet.

Marcel Kittel

Met Kittel is wel de naam genoemd van de man van wie de Hellendoorner in de sprints het meest verwacht. „Hij heeft dit jaar nog niet veel gewonnen, maar in grote rondes staat ie er altijd. Hoe vaak ie gaat winnen? Drie keer, en Sagan ook drie.”

Dylan Groenewegen

Peter Sagan is volgens Harmeling (53) de favoriet in etappes die niet een vlakke, maar een iets lastiger aankomst hebben. Op volledig vlak terrein ziet Harmeling in landgenoot Dylan Groenewegen de grootste uitdager van Kittel. „Die heeft dit jaar een enorme stap gemaakt. Ik ben alleen heel benieuwd hoe sterk hij mentaal is. Wat als hij twee of drie keer klop krijgt, hoe reageert hij daarop?”

Mark Cavendish won al dertig keer een Touretappe, maar is dit jaar nog niet in goeden doen. „Toch moet je die niet afschrijven. Net als Groenewegen kan hij goed manoeuvreren in kleine ruimtes tijdens zo’n massasprint. Bij de vijf beste sprinters in de komende Tour voorzie ik verder Fernando Gaviria.”

Sprinters die een heuvel over kunnen

Een andere sprinter die volgens Harmeling zeker punten op gaat leveren voor diverse deelnemers aan de Lezerstour, maar die zíjn team net níet heeft gehaald, is Arnaud Démare. Niet goed genoeg in de ogen van de Hellendoorner: André Greipel en Alexander Kristoff. Wel in zijn team: Michael Matthews en Greg van Avermaet.

„Matthews is de grootste concurrent voor Sagan in de iets minder vlakke ritten. Normaal gesproken is Greg van Avermaet dat, maar die is dit jaar niet in vorm. Ik vind het echter een mooie renner en hoop dat hij in de Tour weer goede benen heeft. Renners als Van Avermaet, Matthews, Sagan, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe en Sonny Colbrelli kunnen in de eerste week van de Tour bijvoorbeeld zo'n heuveletappe met aankomst op de Mûr de Bretagne winnen.”

Porte en Landa dé concurrenten van Dumoulin?

De immer chauvinistische Harmeling ziet een Nederlander de Tour winnen: „Tom Dumoulin. Maar dan moet hij niet zo verdedigend rijden als in de Giro d’Italia. Als hij koerst om te winnen, dan kan hij ook daadwerkelijk winnen. Tweede wordt Richie Porte, derde Mikel Landa. Christopher Froome? Da’s de topfavoriet. Maar bij hem wordt het alles of niks. Of hij wint, of hij valt naast het podium.” Harmeling verwacht dat laatste.

De 20 renners van Rob Harmeling

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Mark Cavendish, Nairo Quintana, Tom Dumoulin, Christopher Froome, Fernando Gaviria, Robert Gesink, Dylan Groenewegen, Bob Jungels, Marcel Kittel, Mikel Landa, Michael Matthews, Richie Porte, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Niki Terpstra, Greg van Avermaet, Peter Sagan en Primoz Roglic.

Meedoen aan de Lezerstour? Meld je dan hier aan!