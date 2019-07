Rob Harmeling legt uit waarom niet Kruijswijk maar Bernal de Tour wint

Toch denkt de Hellendoorner, in 1992 winnaar van een Touretappe, niet dat de kracht of zwaktes van de teams de doorslag gaat geven in de strijd om de eindzege. „De hoogte en de hitte gaan een rol spelen. En als het zo warm blijft, geef ik Bernal een grotere kans dan die anderen.”



Voor de Tour verklapte Harmeling, toen hij tips gaf aan deelnemers van de Lezerstour, zijn prognose voor het podium: „Adam Yates, Bernal en Pinot. In die volgorde.” Nu die eerste zo goed als kansloos is, blijft hij bij zijn schaduwfavoriet: Bernal.



De Colombiaan kan beter tegen de hitte dan zijn concurrenten, vermoedt Harmeling.



„Onze lichamen - die van Europeanen - zijn gebouwd om op te warmen tegen de kou en heel af en toe af te koelen vanwege de hitte. Bij mensen die in gebieden zijn opgegroeid waar het vaker heel warm is, is dat precies andersom.”