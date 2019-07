Ron uit Enter verslaat Louk uit Oldenzaal met 1 punt dankzij Colbrelli

Nummer 2 Kroeze: 16 puntenpakkers

In het algemeen klassement nam Ruben Hofsink uit Enschede (865 punten) de leiding over van Gerald Keizer uit Rijssen (805 punten), die nu derde staat. Daartussen vinden we Iris Keemers uit Sint Isidorushoeve (816 punten).

Jan Bokhove uit Wierden rukt op

De eerste vijf deelnemers in het algemeen klassement van de Lezerstour beschikken vooral over renners die grossierden in ereplaatsen in de massasprint op dag 1, de ploegentijdrit in etappe 2 en het heuvelachtige parcours van etappe 3. De hoogst geklasseerde deelnemer met een evenwichtige selectie - met daarin dus ook klimmers - vinden we terug op plaats 6.