Ronald uit Buurse ziet Job Berkhout uitlopen en zichzelf iets wegzakken in Lezerstour: ‘Maar mijn wissels pakken goed uit’

BUURSE - De Tour de France nadert zijn apotheose. Op zondag 24 juli finisht het peloton op de Avenue des Champs-Élysées. Jonas Vingegaard heeft de beste papieren om die dag te worden gehuldigd als winnaar van de Ronde van Frankrijk, maar de laatste week belooft spektakel met twee loodzware bergetappes in de Pyreneeën. In de Lezerstour is de spanning inmiddels ook om te snijden. Job Berkhout draagt het geel, maar de verschillen in de top tien van het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia zijn minimaal.

Dat die verschillen klein zijn, blijkt uit de positie van Ronald ter Huurne (47) uit Buurse. Zaterdag stond hij nog op de tweede plek in het algemeen klassement. Zondag zakte hij naar de zevende positie.



In het dagelijks leven is Ter Huurne afdelingshoofd expeditie bij Mees van den Brink in Haaksbergen, een bedrijf dat zich bezighoudt met de levering van slangen, koppelingen en appendages.



Een drukke baan, waardoor het soms lastig is om de Tour te volgen. „Soms ben ik net op tijd thuis om het einde van de etappe te zien, maar vooral bij etappes die vroeg finishen lukt dat niet. Dan kijk ik het later terug.”

Wissels

In de Lezerstour was Ter Huurne al snel door zijn wissels heen. Deze zondag verliet Primoz Roglic de Tour, waardoor de Buursenaar de Lezerstour moet uitfietsen met negentien renners. „Toch heb ik er geen spijt van dat ik al vroeg in de ronde vijf keer heb gewisseld. De wissels hebben namelijk goed uitgepakt. Zo heb ik Bissegger gewisseld voor Gaudu. En ik had renners als Van der Poel en O’Connor eruit gehaald nog voordat zij uitvielen.”

Andere renners die hij uit de ploeg verwijderde, waren Ewan en Ganna. Onder andere klassementsrenner Yates werd toegevoegd. Ter Huurne had zich goed voorbereid op de Lezerstour, het spel waar hij niet voor het eerst aan deelneemt.

„In de aanloop naar de Lezerstour heb ik op internet en in de krant veel gelezen over de Tour en dan stel je voor jezelf een lijst samen. Op het laatst streep je wat namen weg, maar dat is nog best lastig. De laatste jaren speel ik altijd mee, maar ik heb in het verleden ook weleens een jaar overgeslagen. Vorig jaar viel ik op het eind net buiten de top 100. Met vijf vrienden doen we onder de naam Buurse Tour Poule mee met een vriendenleague. De onderlinge strijd is leuk.”

Spanning

Strijd is er ook in de top van het algemeen klassement van deze krant. „De laatste dagen kijk ik wel wat meer naar de ploegen van concurrenten. Het einde van de Tour nadert, dus de spanning begint wel toe te nemen.” Zo had Ter Huurne al vastgesteld dat geletruidrager Berkhout met uitvallers Roglic en Cort ook een paar renners is verloren.

„Het zou mooi zijn als ik het goed blijf doen, maar je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Met een plek in de top vijf van het klassement ben ik heel tevreden.” Na de etappe van deze zondag staat Ter Huurne met 4.250 punten op de zevende plek in het algemeen klassement van de Tubantia-deelnemers. De achterstand op klassementsleider Job Berkhout bedraagt 62 punten.

Dagklassement (etappe 15) In het dagklassement verzamelden Danny Gerrits en Richard Muller zondag de meeste punten. Zij eindigden allebei op 350 punten. Marinus Workel werd derde met 347 punten. 1. Danny Gerrits (350 punten)

1. Richard Muller (350 punten)

3. Marinus Workel (347 punten)

4. Riek Schelvis (346 punten)

5. M. van der Kraats (344 punten)

5. La Furia RoJansen (344 punten)

5. Thomas Prins (344 punten)

8. Richard Trigg (343 punten)

8. Edwin Weusthof (343 punten)

10. Bram Nijhuis (342 punten) Algemeen klassement na etappe 15: Job Berkhout blijft klassementsleider onder de Tubantia-deelnemers. De teller staat inmiddels op 4.312 punten, maar helemaal comfortabel is de voorsprong op de concurrentie niet. Richard Trigg kon zondag 343 punten bijschrijven en staat momenteel op de tweede plaats met 4.284 punten. Joeri Bonke is derde (4.278 punten). 1. Job Berkhout (4.312 punten)

2. Richard Trigg (4.284 punten)

3. Joeri Bonke (4.278 punten)

4. Karin Pot-Evering (4.265 punten)

5. Tom Olde Boerrigter (4.257 punten)

6. Niels Laarman (4.251 punten)

7. Ronald ter Huurne (4.250 punten)

8. Siebe Derkman (4.244 punten)

9. Ronny Kosters (4.236 punten)

10. Charles Brummelhuis (4.234 punten)