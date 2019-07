Sander uit Hengelo ruikt koppositie in Lezerstour: ‘Heb een goede kans’

„Of het nu uitkomt? Nou, eigenlijk niet... Wacht... Ik loop even weg!”. De 29-jarige Sander Hoek uit Hengelo geniet met zijn vriendin, schoonouders en zwager van een weekendje Brugge. Maar natuurlijk heeft hij meegekregen dat hij negentien punten is ingelopen op de koploper in de Lezerstour.

‘Heel blij’

De Hengeloër kan zijn blijdschap dan ook nauwelijks bedwingen. „Ja, op deze plek is het rustig en kan ik praten. Ik ben heel blij. Mikel Landa werd vandaag zesde. Die heb ik pas later aan mijn team toegevoegd. Dat pakt heel goed uit, omdat de nummer één van de Lezertour hem niet in zijn ploeg heeft.”

Quote De koploper heeft Dan Martin in zijn ploeg. Die is vandaag toch flink gekelderd in het klassement Sander Hoek ruikt bloed In de eerste twee weken van de Ronde van Frankrijk klom Hoek steeds ietsje verder omhoog, om zich de afgelopen dagen stevig op de tweede plek te nestelen. Deze zaterdag manifesteerde hij zich tot, voorlopig, de belangrijkste uitdager van Oortman.



Met dank aan Landa dus. „De koploper heeft Dan Martin in zijn ploeg. Die is vandaag toch flink gekelderd in het klassement. Datzelfde geldt voor Nairo Quintana, die de nummer één sinds vandaag in zijn ploeg heeft. Maar goed, Quintana heb ik ook.”

Neusje voor juiste wissels

Landa lijkt dé troef te moeten worden van Hoek. De enige andere renner in zijn ploeg die Oortman niet heeft, luistert naar de naam Romain Bardet. En die heeft deze Tour tot nu toe welgeteld zes punten bij elkaar gesprokkeld. „Verder heb ik Wout van Aert nog, die vrijdag is uitgevallen. Maar ik ben door mijn wissels heen.”

De wissels die hij deed, pakken allemaal goed uit. Behalve de al gememoreerde Landa zette Hoek de Duitser Emanuel Buchmann (vierde in de rit van zaterdag, vijfde in het algemeen klassement) en Giulio Ciccone (voormalig gele truidrager, in top 5 in berg- en jongerenklassement) al in zijn team.

„In het begin pakten Matteo Trentin (die Hoek nu niet meer heeft, red.), Sonny Colbrelli en Van Aert dan weer veel punten voor mij.”

Twee sprinters versus één klimmer

Behalve van Dan Martin moet koploper Oortman het, ten opzichte van Hoek, hebben van de sprinters Alexander Kristoff en Trentin. De tegenvallende Bardet en Dan Martin buiten beschouwing gelaten, lijkt het een strijd te worden tussen de twee sprinters van Oortman versus de klimmer (Landa) van Hoek.

Los van een heuveletappe staan er nog vier bergetappes op het programma waarin Hoek met Landa kan scoren. Daar staat tegenover dat er nog twee mogelijke massasprints volgen waarin Oortman met twee renners punten kan pakken.

Het is dus ongemeen spannend in de Lezerstour. Hoek is hoopvol. „Met Landa geef ik mezelf een goede kans.”