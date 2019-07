Schokschouderen of dansen op de pedalen?

LIVE | Heuvelrit naar Gap biedt kansen aan avontu­riers

11:24 De Tour de France gaat vandaag verder met de 17de etappe. Met drie loodzware dagen in de Alpen voor de boeg, mag de etappe naar Gap als een overgangsrit worden beschouwd. De finish is rond 17.30 uur. Mis niets in ons liveblog!