Slagter rijdt met oranje helm ter ere van 100ste geboortedag Mandela

Lezerstour Suzanne Veldhuis neemt leiding in Lezerstour

17 juli ENSCHEDE - De eerste bergrit mocht in de Tour de France zelf niet tot al te grote verschuivingen in het klassement hebben geleid, we behielden met Greg van Avermaet zelfs dezelfde gele truidrager, in de Lezerstour zorgde de Alpenrit wel voor opschudding. Suzanne Veldhuis uit Tubbergen nam de leiding. Het brak langdurig leider René Winkelhorst nu toch eindelijk op dat hij Chris Froome niet in zijn rijtje van twintig had opgenomen.