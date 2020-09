Sprinttrein Sunweb ontspoort: ‘We zijn allemaal verantwoordelijk’

Waar het de afgelopen sprintetappes bij Sunweb allemaal op rolletjes liep in de sprintvoorbereiding, ontspoorde de sprinttrein vandaag. Bol zat te ver toen hij de sprint aan moest gaan. ,,Ik zat ook niet goed. Tegen de tijd dat ik aan kon gaan was het al te laat. Dan ben ik wel boos, ja. We zijn allemaal verantwoordelijk. Iemand die in volle inspanning een fout maakt, maakt die fout niet alleen. Dan wordt hij niet goed gecoacht.”



Woensdag krijgt Bol een nieuwe kans voorgeschoteld. ,,Ik ben er altijd wel snel overheen en kan straks over een half uur ook wel de goede dingen zien. Daar kan ik alleen maar van leren. Een wielerwedstrijd bestaat uit het maken van fouten, wie de minste fouten maakt wint vaak. Morgen weer een kans. Ik heb voldoende vertrouwen om het te blijven proberen.”