Steven Kruijswijk wil eindelijk proeven van het ultieme

Lezerstour Julian uit Oldenzaal wint etappe na bizarre dag

26 juli ENSCHEDE - Julian Kienhuis uit Oldenzaal heeft na een bizarre bergrit de dagzege in de Lezerstour voor zich opgeëist. Zijn renners pakten de meeste punten in de diverse klassementen. En dat gaf de doorslag, want een rituitslag om punten mee te scoren was er niet.