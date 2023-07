Tadej Pogacar dolt na prachtige zege in Tour de France met Mark Cavendish: ‘Ik kom eraan, Mark!’

Vingegaard, vorig jaar Tourwinnaar, nam wel de gele leiderstrui over van de Australiër Jai Hindley, maar zag Pogacar in het klassement tot op 25 seconden naderen. Na de vijfde etappe bedroeg de marge tussen de beide Tourfavorieten nog 53 tellen. ,,Ik ben opgelucht, voel me nu weer een stuk beter”, erkende de Tourwinnaar van 2020 en 2021. ,,Ik was na de vorige etappe wat ongerust geworden. De prestatie van Jonas die dag was ongelooflijk. Toen die mannen van Jumbo-Visma vandaag weer aanzetten op de Tourmalet, was ik even bang dat het weer zo zou gaan. Ik dacht: zo kan ik beter naar huis gaan.”

Recordjacht?

Maar Pogacar had een beter gevoel in de benen, gemotiveerd ook door de pech van zijn vriendin Urska Zigart, die in de Giro d’Italia na een val had moeten opgeven. ,,Ik wilde ook iets voor haar doen, het gaf me kracht. Ik vond het juiste moment om aan te vallen.”



Pogacar boekte zijn tiende ritzege in de Tour en grapte richting Mark Cavendish, die op jacht is naar het record van 35 ritoverwinningen in de Tour. “Ik kom eraan, Mark.” Zijn volgende belofte was realistischer: “Deze Tour wordt een geweldig gevecht.”