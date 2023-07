Tadej Pogacar pakt in Tour de France met late uitval op Grand Colombier weer tijdwinst op Jonas Vingegaard

Zou een grote kopgroep de zegen krijgen of hadden Pogacar en Vingegaard snode plannen? Na een razendsnelle beginfase werd duidelijk dat Pogacar zijn zinnen had gezet op ritwinst in de korte maar krachtige dertiende etappe van de Tour de France. Team UAE Emirates gaf een negentien man tellende kopgroep met twee Nederlanders (Cees Bol en Mike Teunissen) lange tijd slechts anderhalve minuut voorsprong. Uiteindelijk begon de groep met zo'n vier minuten marge aan de 17 kilometer lange slotklim Grand Colombier, dat was de enige hindernis op het verdere nagenoeg vlakke parkoers.



Kwiatkowski maakte indruk. In eerste instantie kon de 33-jarige renner een groepje met onder anderen Maxim Van Gils, Harold Tejada en James Shaw niet volgen, maar uit het niets kwam de Pool erbij en reed zelfs van ze weg. Binnen een mum van tijd had de voormalig wereldkampioen een voorsprong van een minuut te pakken. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, resulterend in zijn tweede ritzege in de Tour de France. In 2020 was de renner van Ineos Grenadiers ook al eens de beste, al 'deelde’ hij toen de ritzege met ploeggenoot Richard Carapaz.