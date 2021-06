Tadej Pogacar: reclamezuil en superster, maar ook gewoon een broekie van 22

lezerstour Histori­sche klimtijd­rit zorgt niet voor verschui­vin­gen in Lezerstour

19 september Het was een historische klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles tijdens de één na laatste etappe van de Tour de France van dit jaar. Tadej Pogačar stootte Primož Roglič op indrukwekkende wijze van de troon en fietst morgen in de gele trui Parijs binnen. In de Lezerstour bleef alles bij het oude: Matthijs Kolman staat nog steeds bovenaan.