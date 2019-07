Teunissen: Circus iets te veel geweest

,,Het was niet onmogelijk, maar het hele circus is de afgelopen dagen iets teveel geweest", vertelt Teunissen bij de NOS. ,,Op de eerste klim ging het best hard.”



Dus gaf de geletruidrager aan zijn ploeggenoten aan dat hij niet over de juiste benen beschikte en dat zij daardoor niet op hem hoefden te letten. “Na de eerste klim heb ik tegen Wout van Aert gezegd dat ik niet goed genoeg was en hij zijn eigen plan moest trekken", zei Teunissen.



Hij vervolgde zijn relaas: ,,Dat is het leven, daar doen we niks aan. Even terugkomen realiteit, want de laatste dagen waren bijzonder hectisch. Ik voelde dat het niet de benen van de afgelopen dagen waren.”