Teunissen houdt geel na masterclass Jumbo-Visma

Het kan deze dagen niet op voor wielerland Nederland. Waar gisteren de eerste gele trui sinds 1989 viel te noteren, werd daar vandaag in de ploegentijdrit een schepje bovenop gedaan.



De formatie van klassementsleider Mike Teunissen suisde over het parkoers, en maakte feitelijk alle opponenten belachelijk. Waar het de hele middag een secondespel was geweest in de ploegentijdrit, deelde de geel-zwarte formatie aan de meet een dreun uit met een tijd van 28'57; liefst 21 tellen sneller dan de Ineos-ploeg van favorieten Geraint Thomas en Egan Bernal.



Dat op zichzelf is natuurlijk al een geweldige prestatie, maar het geeft ook een mooi perspectief voor kopman Steven Kruijswijk. Naast Thomas en Bernal, deelt de Brabander ook een tik uit aan klassementsconcurrenten als Thibaut Pinot (32 seconden met FDJ), Jakob Fuglsang (41 seconden met Astana), het trio Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa (1'05 met Movistar), en Romain Bardet (1'19 met AG2R).