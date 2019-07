Teunissen verrast iedereen met ritwinst én gele trui in Tour de France

Groenewe­gen topfavo­riet voor rit én geel: ‘Gezonde spanning’

12:58 Dylan Groenewegen moest zaterdag talloze malen zijn verhaal doen voor de start van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Amsterdammer van Jumbo-Visma is de topfavoriet om in Brussel de eerste gele trui te veroveren. ,,Ik heb er zin in, voel me goed en we hebben een goede ploeg”, klonk het vol vertrouwen.