Teuns wint loodzware bergrit, Kruijswijk verliest tijd op favorieten

Na de start in Mulhouse was de kopgroep van de dag al snel gevormd. Deze bestond uit in totaal veertien renners, waaronder geen Nederlanders. Wel waren er liefst vijf Belgen mee, onder wie Thomas De Gendt en Tim Wellens in zijn bolletjestrui. De voorsprong van de leiders liep al gauw op naar boven de 7 minuten, ten opzichte van het peloton waarin de troepen van Quick-Step namens gele trui Alaphilippe het tempo dicteerde.



Bergkoning Wellens sprokkelde onderweg flink wat punten en vergrootte zo zijn voorsprong in dat klassement, maar het spektakel begon natuurlijk pas in de eindfase. Na een kort solo-avontuur werd De Gendt gegrepen en achtergelaten door landgenoten Xandro Meurisse, Wellens Teuns en Giulio Ciccone uit Italië. Die laatste twee bleven over en streden in de onverharde slotkilometer om de overwinning. De Belg had nog het meeste over en ging met zijn eerste overwinning in een grote ronde aan de haal.



In de achterhoede werd er ook nog even gestreden door de mannen van het klassement. Van hen deed Thomas, de titelverdediger in de Tour, de beste zaken. Ook Thibaut Pinot maakte in zijn thuisstreek een sterke indruk, terwijl Romain Bardet en Vincenzo Nibali nog meer tijd verloren dan Kruijswijk.