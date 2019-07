‘Tijdverlies Porte en Mollema kan dodelijk zijn’

Lezerstour Heidi uit Wierden pakt dagwinst in Lezerstour na waaieretap­pe

18:42 ENSCHEDE - Heidi van Kolfschoten uit Wierden is deze maandag de glorieuze dagwinnaar geworden in de Lezerstour. De Wierdense behaalde vier punten meer dan Sander Hoek uit Hengelo (382 om 378). Voor Hoek was het desalniettemin een goede dag: hij staat ook tweede in het algemeen klassement en liep drie punten in op de virtuele gele truidrager René Oortman.