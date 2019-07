Tom (45) troeft zijn vrienden af in de Lezerstour vanuit... Taiwan!

ENSCHEDE/KAOHSIUNG - Van Westerhaar tot Winterswijk en van Harbrinkhoek tot... Kaohsiung! De deelnemers aan de Lezerstour komen uit alle windstreken van de wereld en één van de fanatiekste spelers woont in de tweede stad van Taiwan. Het is Tom Eertman (45).

Als de verslaggever hem iets na drie uur ’s middags belt, geniet Eertman van zijn vrije avond in Kaohsiung (spreek uit: koo-sjoeng). De adresbalk van zijn laptop toont de url http://www.nos.nl. Zo volgt Eertman de Tour de France. „Met dank aan een VPN-verbinding, zodat ik vanuit het buitenland Nederlandse ‘televisie’ kan kijken.”

Geëmigreerd

Vijf jaar geleden verhuisde de geboren Ootmarsummer naar Azië, waar hij woont met zijn vrouw en zoon. Maar de band met Twente is hij nooit verloren. En elk jaar in juli neemt hij het op tegen vier kameraden, in een vriendenleague van de Lezerstour.

„Drie wonen er nog in Twente, één in Friesland. We appen de hele dag door over de Tour. Momenteel (de etappe naar La Planche des Belles Filles is dan nog bezig, red.) ga ik aan de leiding. Dan krijg ik berichtjes als ‘hardlopers zijn doodlopers’ en ‘Parijs is nog ver’. Onze vriendenleague en appgroep heten ‘siepelhangen’. Tijdens carnaval hingen wij de ‘siepels’ op in Ootmarsum.”

‘Te fanatiek’ volgens zijn vrouw

Quote Mijn vrouw zag me met die ‘schema’s’ en heeft daar een foto van gemaakt, die wil ze naar mijn vrienden sturen. Ik heb afgespro­ken dat ze dat na de Tour doet. Ik wil mijn vrienden niet wijzer maken dan ze al zijn Eertman, die zondag zijn 46e verjaardag viert, vat zijn deelname aan de Lezerstour niet lichtzinnig op. „Ik heb hier formulieren liggen met namen, waarbij ik in één oogopslag kan zien wie ikzelf in mijn team heb en over welke renners mijn concurrenten beschikken.”



Vooralsnog maakt hij onder meer het verschil met Jasper Stuyven en Matteo Trentin, zegt hij. „Van ons vijven ben ik de enige die deze twee renners in zijn ploeg heeft.” Hij wil niet te vroeg juichen. „Mijn vrienden hebben dan weer andere klimmers dan ik.”



Zijn vrouw noemt hem ‘te fanatiek’, zegt Eertman lachend. „Ze zag me met die ‘schema’s’ en heeft daar een foto van gemaakt. Die wilde ze naar mijn vrienden sturen. Maar ik heb met haar afgesproken dat ze dat pas na de Tour doet.”



Om de concurrentie niet wijzer te maken, verduidelijkt Eertman. „Ik weet dat ze online mijn ploeg kunnen inzien. Maar of ze dat ook echt doen, weet ik niet. Dus laat ik ze liever in onwetendheid.”

‘Kijk slot van elke etappe’

De head supplier management van het Duitse concern Würth voor Taiwan en Zuidoost-Azië kan aan de andere kant van de wereld prima de Ronde van Frankrijk volgen.

„Het is hier zes uur later dan in Nederland. Tijdens de ‘finale’ van de etappe is het bij ons tussen elf en twaalf uur ’s avonds. Voor mij betekent dat: lekker het slot van de etappe kijken en dan naar bed.”

Barbecue?

Als hij zijn vrienden ook na de laatste etappe in Parijs voorblijft, kan het nog wel eens een duur grapje worden voor Eertman. „We hebben de afspraak dat de winnaar een barbecue geeft. Ja, ze zijn welkom. Maar als ik win, zullen ze wel gaan zeuren dat ik de vliegtickets moet betalen...”