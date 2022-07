Tom Pidcock wint glansrijk op Alpe d'Huez, Vingegaard slaat aanvallen van Pogacar af

Met Jonas Vingegaard in de gele trui ging rond half twee de twaalfde etappe van start. Met drie beklimmingen van buitencategorie op het menu was het een dag voor de klassementsmannen en aanvallend ingestelde klimmers. Anthony Perez wist dat. De Fransman reed vorig jaar op de nationale feestdag van de Fransen ook al in de aanval en had exact een jaar later weer een rood cirkeltje gezet om 14 juli. Als eerste bereikte hij de top van de Galibier, goed voor twintig bergpunten en een mooie marge op de achtervolgers.



In de afdaling werd de oorspronkelijke kopgroep van zes uitgebreid tot negen. Niet alleen Giulio Ciccone en Louis Meintjes hadden de oversteek gemaakt op de Galibier, in de afzink sloten ook Tom Pidcock - die een masterclass dalen gaf - en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome aan. Met zijn allen begonnen ze met een voorsprong van zeven minuten aan de tweede klim van de dag, de Col de la Croix de Fer. In het peloton was er ondertussen nog weinig gebeurd en had Jumbo-Visma de boel onder controle.