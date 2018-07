Toppers ontlopen elkaar nauwelijks in Lezerstour

René Winkelhorst leidt voor de derde dag op rij en voor de tweede keer staat de inwoner van Neede alleen op kop. Hij presteerde goed genoeg om een zevende plek in de daguitslag te scoren en vergrootte daarmee zijn voorsprong op veel anderen. Maar bleef zoals gemeld ook keurig in het spoor van Damhuis.

Winkelhorst

Winkelhorst wist te scoren met Degenkolb, Colbrelli, Demare, Groenewegen, Gaviria, Kristoff, Greipel, Laporte en Sagan in de sprint. En in het klassement werden punten vergaard met Kragh Sorensen, Van Avermaet en Thomas. Alleen Kittel, Boasson Hagen en de uitgevallen Matthews scoorden dit keer eens niet voor de leider in de wedstrijd.

Stuivertje wisselen

Achter de inwoner uit Neede wisselden de nummers twee en drie stuivertje, dat zijn respectievelijk Nina Damhuis (Losser) en Jasper Eggink uit Rijssen. Achter Suzanne Veldhuis uit Tubbergen staat voormalig klassementsleidster Kim Siebum uit Haaksbergen nog vijfde. De eerste vijf in de stand wisten al meer dan 1900 punten te verzamelen, een score waar veel andere deelnemers vooralsnog alleen van kunnen dromen. Velen zien de toppers in het spel tot honderd punten per dag uitlopen en de kloof daardoor heel groot worden.

Hoge dagscore

In de ploeg van dagwinnares Ginie Ekkel-Bos kwamen alleen Kittel en Naessen niet tot scoren. Het geduld met Cavendish werd bij haar een veel anderen eindelijk eens beloond, de Brit werd tiende. Van de top 16 uit de daguitslag had Ekkel-Bos alleen Rick Zabel (elfde) niet. Geen wonder dat de inwoonster van Westerhaar-Vriezenveensewijk een indrukwekkend totaal van 346 punten verzamelde. Dat was overigens maar één punt meer in vergelijking met Lodewijk Gerritsen uit Enschede. Nina Damhuis uit Losser werd keurig derde, waardoor ze leider Winkelhorst in het vizier houdt.