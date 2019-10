Tour 2020: geen Alpe d’Huez, wel klimtijdrit naar Planche des Belles Filles op laatste zaterdag

De Ronde van Frankrijk begint volgend jaar op 27 juni aan de Côte d’Azur in Nice met een vlakke rit. Op de tweede dag wordt meteen flink geklommen met de Col de la Colmiane, Col de Turini and Col d’Eze Col de Turini en de Col d’Èze, een bekende klim uit Parijs-Nice. De Tour eindigt op 19 juli op de Champs Elysées in Parijs. Dat is, vanwege de start van de Olympische Spelen eind juli in Tokio, een week eerder dan normaal.



De Tour lijkt niet ‘gemaakt’ voor Tom Dumoulin, maar meer voor de rasklimmers als Thibaut Pinot, Egan Bernal en Chris Froome. De Tour kent 29 zogenaamde gecategoriseerde cols en zes aankomsten bergop, waaronder dus de klimtijdrit op de voorlaatste Tourdag over 36 kilometer naar de top van La Planche des Belles Filles, een zware klim in de Vogezen.