Tour 2020 is drijfveer voor Froome (34): ‘Op een nog beter niveau dan dit jaar’

Froome ging half juni onderuit tijdens de verkenning van het parcours van de tijdrit in de Dauphiné en liep daarbij breuken op in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben. Hij onderging in Saint-Étienne een zes uur durende operatie. ,,Toen ik daar nog voor de operatie lag en zeker tien mensen om me heen bezig zag, realiseerde ik me pas hoe ernstig het was. Toen werd het me duidelijk dat het niet alleen maar om een gebroken been ging."



Van de val zelf, vermoedelijk veroorzaakt door een windvlaag, herinnert Froome zich weinig. ,,Ik weet nog wel dat ik zin had in die tijdrit. Ik wilde mijn benen testen met het oog op de Tour. Het was de eerste grote uitdaging in die Dauphiné. Ik weet ook nog dat het een perfecte weg was die iets naar beneden liep, maar rond de val heb ik geen herinnering. Wel dat ik daar lag en mijn coach en mecanicien bij me waren en ik vroeg of ik de Tour nog zou halen."



,,Na de operatie had ik het zwaar. Ademen ging moeilijk omdat mijn longen ook een opdoffer hadden gekregen. Ik voelde me hopeloos, 24 uur nadat ik nog hoopte dat ik de Dauphiné zou kunnen winnen."



Vanaf het moment dat de specialist Froome meldde dat hij volledig kon herstellen, herpakte de 34-jarige Brit zich. ,,Toen ben ik het positief gaan inzien en realiseerde ik me ook dat ik geluk had gehad. Nu ben ik elke dag 3 à 4 uur bezig met fysiotherapie en doe ik 's middags nog een uurtje of twee oefeningen. Ik lig voor op alle voorspellingen. Ik stel mezelf elke week kleine doelen. Maar terugkeren in de Tour de France: dat is mijn drijfveer.”