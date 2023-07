Tour de France 2023 | Alle ogen gericht op Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in lastige openingsetappe

Vergeet de ‘ouderwetse’ Tour de France met een openingsweek vol met sprintkansen, want in deze 110de editie van La Grande Boucle is het vooral klimmen geblazen. De openingsetappe zet wat dat betreft direct de toon, want in de 182 kilometer lange rit met start en finish in Bilbao staan er maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen op het menu.



Als om 12.55 uur de officiële start wordt gegeven, is de kans groot dat er al direct wordt aangevallen. Amper 14 kilometer later liggen er namelijk al bergpunten klaar op de top van de Côte de Laukiz, een klim van derde categorie. Na bijna 68 kilometer volgt met de Côte de San Juan de Gaztelugatxe de volgende hindernis van derde categorie. Daarna volgt de tussensprint, waar we wellicht al kunnen zien wie er van de groene trui een doel heeft gemaakt.